В Одессе и области продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют

В Одессе и области сегодня, 8 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Поэтому ранее опубликованные графики не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Одесские электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что сегодня в Одессе и соседних населенных пунктах свет вернут на весь день, чтобы прогреть город.

Также напомним, что аварийные отключения света продолжаются и в Киеве. Поэтому графики ограничений в столице не работают.

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