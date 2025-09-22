Несмотря на 18 пакетов санкций, в 2024 году 63% импорта слябов в ЕС пришлось на продукцию из РФ

Часть депутатов Европарламента и ведущие сталелитейные компании призвали Еврокомиссию отменить исключения для импорта российских слябов, которые остаются в силе в рамках санкционной политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию GMK Center.

В настоящее время ЕС фактически продолжает зависеть от поставок полуфабрикатов из РФ, несмотря на действие 18 санкционных пакетов.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году 63% импорта слябов в ЕС пришлось на Россию: главными потребителями остаются Бельгия, Италия и Чехия. Переходный период, введенный 12-м пакетом санкций, позволяет продолжать импорт до конца сентября 2028 года.

Главным бенефициаром такого решения является NLMK Europe – дочерняя компания российского "НЛМК", которая имеет пять прокатных производств в Бельгии, Дании, Франции и Италии.

Европейские металлурги подвергают критике ситуацию. "Российские слябы перерабатываются в ЕС и продаются как европейская продукция по цене на 50% ниже немецкой. Это создает неконкурентные условия", – заявил Гуннар Греблер, генеральный директор компании Salzgitter AG. Аналогичную позицию озвучили у ArcelorMittal и US Steel Košice, отметив, что рынок имеет достаточные альтернативные мощности.

В июне 2025 года 44 депутата Европарламента направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и председателю Евросовета Антониу Коште с требованием принять полный запрет на импорт российских металлов. Подобные обращения неоднократно делали и отраслевые ассоциации, включая EUROFER и WV Stahl.

"Продолжая импортировать российские слябы, мы подталкиваем европейскую промышленность к остановке производства. Стал ли импорт из России важнее защиты европейской стали?", – подчеркнул Денис Парейн, коммерческий директор ArcelorMittal Europe.

Аналитики отмечают, что на фоне высоких энергетических затрат, роста импорта из Азии и тарифных барьеров в США, импорт дешевых полуфабрикатов из России лишь усугубляет кризис в сталелитейной отрасли ЕС.

По мнению экспертов, Европейскому Союзу необходимо принять быстрое и четкое решение в отношении российских слябов – либо путем усиления санкций, либо путем введения защитных тарифов.