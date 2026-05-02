Спрос на валюту растет - есть ли дефицит: прогноз курса доллара и евро на начало мая

Главное:

Дефицита нет: Несмотря на то, что спрос на межбанк превышает предложение на 10-15%, рынок остается управляемым.

Несмотря на то, что спрос на межбанк превышает предложение на 10-15%, рынок остается управляемым. Фактор горючего: Мировые цены на энергоносители и напряжение на Ближнем Востоке - главные внешние факторы, давящие на курс гривны из-за потребностей импортеров.

Мировые цены на энергоносители и напряжение на Ближнем Востоке - главные внешние факторы, давящие на курс гривны из-за потребностей импортеров. Прогноз для доллара: Ожидаемый коридор на наличном рынке составляет 43,75-44,5 грн/долл. Резких обвалов не предвидится.

Ожидаемый коридор на наличном рынке составляет 43,75-44,5 грн/долл. Резких обвалов не предвидится. Прогноз для евро: Валюта ЕС будет более волатильной. Прогнозный диапазон - 50,5–52,5 грн/евро. Курс будет зависеть от международных новостей и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Валюта ЕС будет более волатильной. Прогнозный диапазон - 50,5–52,5 грн/евро. Курс будет зависеть от международных новостей и ситуации вокруг Ормузского пролива. Тактика обменников: Из-за отсутствия реальных оснований для роста отдельные обменники могут занижать курс покупки валюты у населения, держа стабильным курс продажи.

На валютном рынке наблюдается нетипично высокий спрос на валюту. По оценкам эксперта, на межбанковском рынке он может превышать предложение на 10-15%, что отличается от привычных для этого периода показателей в пределах 5-7%.

В то же время этот спрос не является критическим и не создает предпосылок для дестабилизации. Регулятор имеет достаточно инструментов для сдерживания ситуации, в частности валютные интервенции.

Ожидается, что их объем может достигать 800-900 млн долларов, что позволит сглаживать дисбалансы и удерживать курс в прогнозируемых пределах.

Существенным внешним фактором влияния остаются мировые цены на топливо. Они непосредственно влияют на импорт и, соответственно, на спрос на валюту. Дополнительную неопределенность создает ситуация на Ближнем Востоке, которая может влиять на рынки энергоносителей.

Наличный рынок в целом будет повторять тенденции межбанка, хотя поведение отдельных обменников может зависеть от информационного фона и тактики конкретных учреждений.

В то же время дефицита валюты на рынке нет, а ситуация остается контролируемой.

Каким будет курс валют

По оценкам эксперта, курс доллара будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн на межбанковском рынке и 43,75-44,5 грн на наличном.

Евро будет оставаться более чувствительным к внешним факторам. Его курс в Украине будет зависеть как от соотношения гривна/доллар, так и от пары евро/доллар на мировых рынках.

Ожидается, что евро будет колебаться в пределах 50,5-52,5 грн на межбанке и 50,5-52 грн на наличном рынке.

Таким образом, несмотря на повышенный спрос на валюту, ключевым фактором стабильности остается активная позиция НБУ, которая позволяет удерживать рынок в предполагаемых пределах.