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Спрос на валюту в Украине упал: чего ожидать от курса доллара

Украина, Понедельник 09 июня 2025 14:31
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Спрос на валюту в Украине упал: чего ожидать от курса доллара Фото: Курс доллара будет стабильным (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем международных резервов Украины уменьшился за последний месяц. Однако на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует поддержанию стабильности курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

На этой неделе она ожидает "относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений".

Как отметила Золотько, наличный курс доллара в период со 2 по 6 июня постепенно падал на фоне снижения интереса населения к доллару и в целом стабильной ситуации на рынке.

Неделя началась с диапазона 41,19-41,76 грн/доллар, в среду котировки держались около 41,15/41,72 грн/доллар, а к концу недели курс опустился до 41,07/41,62 грн/доллар. Таким образом, наличный курс почти не отличался от официального.

Официальный курс в этот период колебался в пределах стабильного диапазона. Сначала доллар вырос до 41,64 грн/доллар, но в конце недели упал (до 41,40 грн/доллар).

"Такое поведение свидетельствует о контроле Нацбанка над рынком и умеренном спросе на валюту", - сообщила Золотько.

Курс и резервы

Напомним, международная помощь Украине в мае была меньше, чем расходы бюджета. Из-за этого резервы сократились на 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.

По прогнозу НБУ, значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.

На прошлой неделе курс доллара упал с 41,52 до 41,40 грн/доллар. Курс опустился до минимума с 22 апреля.

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