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Спрос упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

Украина, Среда 25 декабря 2024 09:07
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Спрос упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину Фото: Банки ввезли в Украину 1,5 млрд наличных долларов и евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в ноябре 2024 года, составил 1,478 млрд долларов. Это на 12,2% меньше, чем в октябре (1,684 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом банки ввезли за октябрь 1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6% меньше, чем в октябре (1,150 млрд долларов).

Объем наличных евро сократился на 17,8% до 437 млн долларов в эквиваленте (532 млн в октябре).

Спрос упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

По данным НБУ, за ноябрь из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.

Спрос упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в октябре 2024 года купило в банках 1,394 млрд долларов - рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Однако в ноябре объем покупки снизился до 1,289 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в ноябре колебался около уровня от 41,50 гривен. Однако в конце месяца НБУ отпустил курс доллара. В целом за месяц наличный курс вырос на 35 копеек до 41,85 грн/доллар.

Иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев.

По данным НБУ, за январь-октябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 13,3 млрд долларов (в прошлом году – 9,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

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