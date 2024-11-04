Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума за 12 лет

Население Украины в октябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,611 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 3,006 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила -1,394 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Объем покупки вырос на 27,1% по сравнению с сентябрем, когда украинцы купили 1,096 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 9,626 млрд долларов.

В октябре украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

Курс доллара в октябре

Курс доллара на наличном рынке в октябре колебался около уровня от 41,50 гривен. В целом за месяц курс упал на 5 копеек до 41,50 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 10 копеек 41,25 грн/доллар.

Официальный курс за месяц вырос на 0,3% до 41,27 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 по 31 декабря 2023 года).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-август 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 11,7 млрд долларов (в прошлом году – 8,1 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

Как отметил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.