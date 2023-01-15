Спрос на швейцарский франк как валюту-гавань исчезает: что известно

Как отмечает издание, такие валюты, как швейцарский франк, традиционно использовались для преодоления рыночных потрясений. Однако, учитывая улучшение ситуации с евро, что обусловлено снижением цен на энергоносители, замедлением ФРС относительно повышения ставки, а также попыткой Китая восстановить экономику, спрос на швейцарский франк не просто падает, а исчезает.

Bloomberg пишет, что оптимистическому сдвигу евро помог кросс-курс "евро-франк", что позволило преодолеть паритет впервые за шесть месяцев.

"Это контрастирует с прошлым годом, когда франк резко вырос на фоне сложностей евро, поскольку опасения инфляции и рецессии заставили инвесторов обратиться к одной из самых популярных валютных гаваней в мире", - отметило издание.

Еще одним признаком того, как быстро восстановились глобальные рисковые настроения, является спрэд между доходностью немецких и итальянских облигаций.

"Он сужается даже тогда, когда Европейский центральный банк сигнализирует о необходимости дальнейшего повышения стоимости заимствований", - подчеркивает Киран Коушик, валютный стратег Lombard Odier в Женеве.

Падение франка ниже паритета с евро обусловило предположение, что Национальному банку Швейцарии может быть выгодна более слабая валюта на фоне ожиданий пика инфляции в эскпортно ориентированной экономике. Несмотря на хорошие показатели по отношению к евро, швейцарская валюта также выросла примерно на 8% по отношению к доллару с начала ноября.

Впрочем, пишет Bloomberg, большинство стратегов и портфельных менеджеров соглашаются, что фундаментальные экономические показатели Швейцарии, включая относительно более сильное дефляционное давление и тенденцию инвесторов прибегать к франкам, означает, что любое снижение курса швейцарской валюты будет ограничено в течение длительного времени.

"Если риски для перспектив еврозоны снова возрастут, франк должен восстановиться, как только центральные банки пошлют более сильные сигналы о необходимости более жестких финансовых условий", - подчеркнул Мартин Ленц, старший портфельный менеджер Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте.