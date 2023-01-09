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ЕС готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины, - Еврокомиссия

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Понедельник 09 января 2023 19:39
ЕС готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины, - Еврокомиссия Фото: официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро (preporod.info)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз готов играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры Украины.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Европейский союз полностью готов играть передовую роль, призвав к восстановлению Украины", - заявила она.

Писонеро добавила, что страны "Большой семерки" договорились о координации деятельности по восстановлению Украины.

"Еврокомиссия предложила принять у себя секретариат этой структуры. Долгосрочные потребности восстановления будут огромными. Нужно будет координировать усилия всех участников: ЕС, государств-членов, европейских финансовых институтов, международных организаций. И частный сектор также будет приглашен", - сообщила представитель ЕК.

При этом она подчеркнула, что ЕС уже сегодня нужно начинать планировать работу.

Писонеро также отметила, что сейчас внимание ЕС было сосредоточено на помощи Украине по обеспечению базовых потребностей страны и наиболее срочных финансовых потребностей. Она объяснила, что для этого была предоставлена макрофинансовая поддержка.

Напомним, Украина выстроила стратегию защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с постоянными российскими атаками.

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