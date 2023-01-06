Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год

За 2022 год в Украину импортировано 669,4 тысячи генераторов. Из них 643,8 тысячи генераторов были завезены предприятиями, гражданами - 25,5 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, меньше всего генераторов импортировали в марте: 4,6 тысячи, больше всего - в декабре: 309,4 тысячи.
"На графике можно увидеть, как резко растет спрос с начала осени. Январь по декабрь разница в 52 раза", - отметил депутат.
Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы , аккумуляторы и еще ряд товаров.
Кроме того, в декабре Верховная рада одобрила законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины,отменяющие налоги на импорт генераторов и Starlink.