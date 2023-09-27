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Спрос на евро растет: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Украина, Среда 27 сентября 2023 14:35
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Спрос на евро растет: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты Фото: спрос на евро растет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2023 года, составил 435 млн долларов. Это на 35% больше, чем в июле (322 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем в долларах вырос с 217 млн долларов до 283 млн долларов, объем в евро - с 96 млн до 144 млн.

Спрос на евро растет: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

По данным НБУ, в августе из Украины вывезли 86 млн долларов, что на 49% больше, чем в июле (58 млн долларов).

Спрос на евро растет: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривен за доллар.

Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар. В НБУ назвали такой скачок ситуативным колебаниями.

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