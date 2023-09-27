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Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Україна, Середа 27 вересня 2023 14:35
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Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти Фото: попит на євро зростає (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у серпні 2023 року, становив 435 млн доларів. Це на 35% більше, ніж у липні (322 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у доларах зріс з 217 млн доларів до 283 млн доларів, обсяг у євро - з 96 млн до 144 млн доларів.

Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

За даними НБУ, у серпні з України вивезли 86 млн доларів, що на 49% більше, ніж у липні (58 млн доларів).

Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар. У НБУ назвали такий стрибок ситуативним коливаннями.

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