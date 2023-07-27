ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спрос на евро растет: банки в два раза увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Новина українською →
Украина, Четверг 27 июля 2023 09:18
Спрос на евро растет: банки в два раза увеличили ввоз в Украину наличной валюты Фото: банки увеличили ввоз наличных евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2023 года, составил 638 млн долларов. Это на 185 млн долларов меньше, чем в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом резко вырос объем наличных евро: со 117 млн до 208 млн в долларовом эквиваленте.

Спрос на евро растет: банки в два раза увеличили ввоз в Украину наличной валюты

По данным НБУ, в июне из Украины вывезли 73 млн долларов, что на 20 млн долларов меньше, чем в мае.

Спрос на евро растет: банки в два раза увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне курс упал до 37,2 гривен за доллар.

Средний курс наличного евро за январь-июнь упал до 41,8 до 40,5 гривен за евро.

Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
NEWS
ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом
ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов