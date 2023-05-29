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Спрос на евро резко вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 мая 2023 15:06
Спрос на евро резко вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты Фото: украинцы стали больше покупать евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2023 года, составил 812,1 млн долларов. Это на 42,2 млн долларов больше, чем в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом резко вырос объем наличных евро: с 2,1 млн евро до 41,1 млн евро.

Спрос на евро резко вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

По данным НБУ, в апреле из Украины вывезли 39,5 млн долларов, что на 3,5 млн долларов больше, чем в марте.

Спрос на евро резко вырос: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Напомним, в начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - 40 до 38 гривен за доллар. В апреле курс упал до 37,8 гривен за доллар.

Средний курс наличного евро за январь-апрель упал до 41,8 до 41,1 гривен за евро.

Ранее в НБУ отмечали, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

К концу ІІІ квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составлял 107 млрд долларов в эквиваленте.

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