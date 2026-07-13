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Спрос достиг потолка: что будет с продуктовым ритейлом после пика роста

15:15 13.07.2026 Пн
3 мин
Мартовской всплеск сменился двухмесячным минусом, что будет дальше с рынком?
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Спрос достиг потолка: что будет с продуктовым ритейлом после пика роста Фото: к 2027 году рынок может радикально трансформироваться (Getty Images)
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Розничный товарооборот предприятий розничной торговли за 5 месяцев 2026 достиг рекордных 825 млрд грн. Но реальный рост оборота – всего 9%, и он уже тормозит.

Не наступит ли исчерпание потребительского импульса вслед за кратковременным оживлением, читайте в материале РБК-Украина "На острие спроса: почему в сети минимаркетов обостряется борьба".

Главное:

  • Розничный товарооборот предприятий розничной торговли приближается к триллиону гривен, но реальный рост уже исчерпывается.
  • После мартовского пика спрос перешел в убыль : по данным экспертов, за последние два месяца розничная торговля в реальном объеме сократилась на 0,3% в месяц.
  • Главными драйверами рынка стали инфляционные ожидания , рост зарплат и бюджетные выплаты, однако их эффект постепенно ослабевает.
  • Дефицит работников охватил 69% предприятий , подталкивая зарплаты вверх, но одновременно рентабельность и издержки бизнеса оказались под давлением.
  • К 2027 году рынок может радикально трансформироваться : менее исправных игроков ждут поглощение или уход из отрасли.

Почему рос рынок – а ныне останавливается

Текущий потребительский бум имел три драйвера. Первый – инфляционные ожидания: по данным НБУ, в 2026 году они достигли 13% и превышают текущую инфляцию, что подталкивает домохозяйства тратить, а не экономить.

Второй – зарплаты: по состоянию на апрель 2026 они выросли на 22% в номинальном измерении и на 13% в реальном.

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Третий – бюджетные трансферты, частично профинансированные международной помощью ЕС, МВФ и ряд других доноров.

Дефицит кадров из-за миграции и мобилизации зафиксирован как главная проблема у 69% украинских предприятий, опрошенных Институтом экономических исследований и политических консультаций, отмечает в комментарии РБК-Украина старшая экономистка Центра экономической стратегии (ЦЭС) Наталья Колесниченко.

Это и есть причина повышения зарплат – и в то же время предел, по которому рост становится тяжелее.

Линия разлома в спросе

"Мы видим пик в марте – все побежали закупаться. Затем два месяца замедления. Минус 0,3% за последние два месяца", – описывает ситуацию изданию РБК-Украина Андрей Шевчишин.

Для ритейлеров, живущих за счет выручки, нестабильный спрос – это уже не колебание, а симптом. Дополнительный сигнал: в мае прирост кредитов населения был на рекордных уровнях, но на розничной торговле это не отразилось.

"Похоже, деньги пошли на погашение предварительных долгов", – отмечает Шевчишин.

Эксперт делает нелестный вывод: поскольку потребительские цены начинают сдерживать потребление, очевидно, что рынок уперся в порог эластичности.

Что будет до 2027 года

НБУ прогнозирует рост номинальных зарплат на 20% в 2026 году и на 15% в 2027-м. Правительство – на 18% и 16% соответственно. Это поддержит базовый спрос. Но жесткая консолидация и региональный передел уже на пороге.

"Группа региональных игроков выживет из-за нишевки там, куда большим идти нерентабельно", – спрогнозировала коммерческий директор GDS Анна Анисимова.

Эксперт предполагает, что к 2027 году количество игроков сократится до 5-7 мощных холдингов. Остальное может ожидать поглощения или закрытия.

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