Спрос на доллары и евро упал после рекордного всплеска: сколько валюты ввези в Украину

Покупка валюты в банках

Население Украины в марте 2025 года купило в банках 720 млн долларов, что на 24,9% меньше по сравнению с февралем. Всего с начала года украинцы купили в банках 3,158 млрд долларов.

Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало.

В середине апреля в НБУ заявили о существенном уменьшении спроса на валюту со стороны граждан в течение последних месяцев. "Сейчас мы даже наблюдаем чистое предложение в течение последних дней", - сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По данным НБУ, за 2024 год рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что намного больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).

За 2024 год банки ввезли в Украину валюты на 15,9 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,7 млрд, наличных евро - на 4,2 млрд долларов.

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