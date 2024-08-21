"Спрос был невероятным". Как "Аскания-Нова" принимала туристов до войны

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"Хватало" ли заповеднику посетителей

По словам эксперта, биосферный заповедник "Аскания-Нова" являлся одним из самых мощных туристических магнитов на юге Украины и принимал бесперебойно очень большой поток туристов.

"В плане того, чтобы посетить дендропарк, зоопарк... Они (администрация заповедника - Ред.) были безотказны. У них бронирование почти на полгода вперед всегда было", - поделился Козак.

Он напомнил, что заповедник содержал множество уникальных животных и птиц.

"И кафрские буйволы, и стада сайгаков, и кони Пржевальского... Это все - невероятно красиво, невероятно интересно. И с хорошими гидами, с хорошими специалистами, люди не просто едут сделать фотографии, селфи на фоне животных, а узнать как можно больше о природе, растительном и животном мире, о поведении животных... Оно все очень хорошо выглядело", - поделился мужчина.

Он добавил, что спрос на экскурсии и туры в заповедник был невероятным.

"У нас за все эти годы, которые мы ездили, не было ни одного свободного места на майские и июньские туры в "Асканию"... Автобус был всегда полностью забит", - признался специалист.

На какие экскурсии был наибольший спрос

Основатель клуба экологического туризма рассказал, что кроме "традиционных" экскурсий и прогулок по заповеднику, путешественники могли приобщиться к "эксклюзивным экскурсиям" - фотосафари на машинах.

Речь идет о выезде в степь, во время которого можно было увидеть экзотических животных вблизи.

"На эти экскурсии был наибольший спрос... Из опыта скажу, что это было довольно тяжело, но мы, как постоянные посетители, с 2008 года ни одного сезона не пропускали... Мы с 2008 года на майские праздники и позже возили группы. Возили большие группы, по 50 человек туристов", - пояснил он.

По словам Козака, "стандартная экскурсия" от большинства туроператоров длилась в основном 2,5 часа и давала туристам возможность посетить дендропарк и зоопарк.

"Бегом-бегом, поели и поехали дальше. У нас был немного другой подход. Мы старались все самое интересное, что есть в "Аскании", показать туристам", - объяснил специалист.

Какие локации могли увидеть туристы в "Аскании"

Основатель "Добре поїхали" рассказал, что в рамках организованных клубом мероприятий, путешественники могли увидеть и "открытые" локации свободные для доступа, и те, вход в которые был разрешен только в сопровождении.

"Это - дендропарк. Его старая и новая часть. Потому что в старую часть вход свободный, а в новую часть дендропарка - вход только с экскурсоводом. Так же зоопарк - есть стандартная экскурсия, а есть экскурсия по большому кругу (с выходом на внешние ставки)", - объяснил он.

Козак отметил, что с таким подходом люди могли увидеть гораздо больше, что делало экскурсии более интересными.

"Ну и, конечно же, выезд в степь на машинах. Это 2,5 часа по тем вольерами, где животные, скажем так, в полусвободных условиях находились. Это - огромная площадь, 24 километра квадратных, но вы когда едете, той сетки не видите. Просто в степи пасутся огромные стада копытных", - добавил специалист.

Что можно считать наибольшей ценностью заповедника

По словам эксперта, самое интересное, о чем не рассказывают турфирмы и чего не знает большая часть туристов - номер один в "Аскании" - заповедная степь.

"Это - участок степи вне населенного пункта... Два огромных заповедных участка - "Южный" и "Северный"... Единственный в Европе такой большой по площади массив заповедной степи, сохранившийся нетронутым. Таким, каким он выглядел 500 или 1000 лет назад. Это как раз самая большая ценность "Аскании". О ней почему-то мало говорят на туристических сайтах", - рассказал он.

Козак объяснил, что дендропарк и зоопарк - рукотворные объекты, тогда как природный объект (из-за которого "Аскания", собственно, и стала заповедником), это именно эта заповедная степь.

"И вот у нас была тематическая поездка как раз в "Асканию" в мае месяце, когда цветет ковыль. Чтобы люди увидели цветение ковыля в степи, не нарушая заповедного режима. Только с дороги можно снимать обочину, нельзя заходить в степь... (ну, есть там какие-то тропы, можно походить по ним)", - поделился мужчина.

Сколько мог продолжаться "тематический тур"

Организатор объяснил, что осознавая необходимые для такой "тематической" экскурсии временные промежутки, маршрут заранее планировался на несколько дней:

с выездом из Херсона

через Олешковские пески (один из крупнейших холмистых песчаных массивов Европы, расположенный в левобережной части низовья Днепра)

через Арабатскую Стрелку (песчаную косу-полуостров в западной части Азовского моря, в АР Крым и Херсонской области, отделяющий Сиваш от моря)

с заездом на Бирючий Остров (коса в украинской части Азовского моря, входящая в состав Азово-Сивашского национального природного парка)

с несколькими заездами в биосферный заповедник "Аскания-Нова"

"Мы дважды заезжали в "Асканию" - для того чтобы иметь из четырех дней тура два дня в "Аскании". И мы за два дня успевали показать туристам практически все самое интересное и ценное, что там есть", - отметил Козак.

Как заповедник работал во время пандемии и когда была последняя поездка

По словам эксперта, даже в период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и строгих карантинных ограничений в 2020 году, в "Аскании" организовывали "индивидуальные" (дистанционные) туры.

"Даже во время карантина у нас были заказчики - индивидуальные туры. Дистанционные туры, когда люди на своих машинах (поскольку автобусам не разрешалось заезжать), собственным транспортом ехали. Шла колонна - 5-6 машин - я их по телефону вел по маршруту. Их ждали гиды в определенных местах. И, в том числе, и в "Асканию" они заезжали на экскурсию. То есть и в ковидный год мы проводили экскурсии в "Асканию", - рассказал Козак.

Он уточнил, что последнее путешествие в заповедник состоялось летом 2021 года.

"В последний раз мы там были в июне 2021 года. На берегу Азовского моря, с ночевкой, на Арабатской Стрелке, корабликом на Бирючий Остров, катером по Сивашу... Смотрели птиц... Виктор Семенович Гавриленко, бывший директор "Аскании", отдавший 30 лет своей жизни "Аскании-Новой", он еще и отличный специалист по Присивашью. Он разработал маршруты наблюдения за птицами Присивашья. И мы по его маршрутам ездили", - подытожил Козак.