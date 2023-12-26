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Возглавил захваченный заповедник. Гауляйтеру "Аскании-Нова" сообщили о подозрении

Херсонская область, Вторник 26 декабря 2023 22:44
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Возглавил захваченный заповедник. Гауляйтеру "Аскании-Нова" сообщили о подозрении Фото: Херсон возглавил захваченный заповедник (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителю Херсона сообщили о подозрении из-за согласия возглавить захваченный украинский заповедник "Аскания-Нова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый занял должность директора в захваченном и переименованном оккупационными властями "Государственном автономном учреждении "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", функционирующем на территории Каховского района.

Как "руководитель" учреждения, подозреваемый налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками страны-агрессора. Участвовал в конференциях и выставках, где приписывал России достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли.

Кроме организации работы заповедника, взял на себя правоохранительные функции в части охраны природных территорий заповедника.

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При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры 48-летнему мужчине заочно уведомлено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

Напомним, украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

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