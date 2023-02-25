Как защитить себя в интернете: советы киберполиции

Во время полномасштабной войны враг атакует Украину не только на фронте, но и в интернете. Кроме того, участились случаи мошенничества в сети. Поэтому украинцам напомнили правила кибергигиены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Безопасные пароли и надежная защита

Для защиты аккаунтов используйте сложные пароли, содержащие прописные и строчные буквы, цифры и символы. Не устанавливайте одинаковый пароль для нескольких аккаунтов.

Также нужно установить двухфакторную аутентификацию всюду, где есть такая возможность. Тогда для входа потребуется не только логин и пароль, но и код-подтверждение, который приходит на телефон.

Подозрительные сайты

Киберполиция призывает не переходить на сомнительные гиперссылки, ведь за ними может скрываться фишинговый сайт. Мошенники используют фишинг, чтобы получить личные данные, в том числе номера банковских карт.

Внимательно просматривайте электронные адреса, по которым переходите. Любая неточность может свидетельствовать о том, что вы оказались на поддельном сайте. Никогда не вводите данные на таких ресурсах.

Только официальные источники

Украинцев призывают загружать программы и приложения только из официальных источников. Также следует использовать "антивирус" и своевременно обновлять операционную систему.

Кроме того, полиция советует запретить удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора, а также делать резервные копии, чтобы не потерять важные данные.