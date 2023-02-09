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"Предупреждал" подозреваемых об обысках. В Одессе задержали помощника судьи

Фото: СБУ разоблачила в Одессе помощника судьи (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе разоблачили помощника судьи, который передавал тайную информацию подозреваемым. Он предупреждал фигурантов дел об обысках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители предотвратили масштабную утечку информации в одном из районных судов Одессы. СБУ задержали помощника судьи, который за взятки "сливал" фигурантам дел закрытую информацию.

В частности, за деньги он предлагал заблаговременно предупреждать о запланированных обысках. Таким образом злоумышленники могли уничтожить вещественные доказательства и скрываться от правосудия.

Стоимость "услуг" составляла от 100 до 1000 долларов. Сумма зависела от значимости дела и сроков проведения процессуальных мероприятий. В числе главных "клиентов" чиновника были участники преступных групп.

СБУ задокументировала преступную деятельность помощника судьи и задержала взяточника при попытке передать закрытые данные. Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: СБУ разоблачила в Одессе помощника судьи (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала чиновника "Укрзализныци", работавшего на российскую ФСБ.

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