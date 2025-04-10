Предварительно - баллистика: Зеленский прокомментировал российский удар по Днепру

"Сейчас продолжаются работы в Днепре, на месте удара российской ракеты. Предварительно - баллистика. К сожалению, один человек погиб - мои соболезнования родным и близким. По состоянию на это время известно о том, что пять человек пострадали. Всем оказывается помощь", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что сегодня была воздушная тревога в Киеве из-за ударного дрона. Много сообщений также поступает из областей о российских ударах и обстрелах.

"В частности, Никополь, удар российских FPV - пять дронов. Это абсолютно осознанный удар по городу вблизи продуктового рынка, просто по гражданским. Ранения получили 12 человек, и среди них один ребенок", - отметил глава государства.

Также известно о российских ударах по Харьковской области, по Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. Сумщина постоянно страдает от ударов управляемых авиабомб.

Зеленский отметил, что все это происходит почти через месяц после того, как США предложили полное прекращение огня.

"Россия очевидно игнорирует дипломатию и использует контакты с миром только для того, чтобы сделать что-то выгодное для себя, а не для окончания войны. Нужна тактика давления - давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам в этом", - подчеркнул президент.

Ракетный удар по Днепру

Напомним, сегодня, 10 апреля, россияне ударили ракетой по Днепру. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Дмитрий Лысак.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта", - отметил Лысак.

Позже Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки на Днепр один человек погиб, еще трое травмированы.