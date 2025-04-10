Россияне в Днепре ударили по складу памперсов: количество раненых возросло до 5

В Днепре возросло количество пострадавших от ракетного удара, который россияне нанесли сегодня, 10 апреля. Оккупанты попали в склад салфеток и памперсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и мэра Днепра Бориса Филатова .

Сейчас известно о 5 пострадавших от удара российской ракеты по Днепру. Ранее сообщалось о трех травмированных.

"Известно о 5 раненых из-за ракетного удара по Днепру. Все госпитализированы. Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести. Один человек погиб", - заявил Лысак.

На месте удара произошел пожар, спасатели продолжают укрощать огонь, распространившийся на инфраструктурном объекте.

По словам мэра Днепра, пожар вспыхнул на складе памперсов и салфеток.

"Влупили ракетой по складу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Это - террор. Ничем неприкрытый террор... Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", - добавил Филатов.

Ракетная атака по Днепру

Напомним, сегодня, 10 апреля, россияне ударили ракетой по Днепру. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Дмитрий Лысак.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта", - отметил Лысак.

Позже Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки на Днепр один человек погиб, еще трое травмированы.

"В результате обстрела погиб 42-летний мужчина, еще три человека получили ранения", - отметили в прокуратуре.

В месте ракетного удара значительные повреждения получила инфраструктура.