Звільнений через люстрацію прокурор Києва вийшов на роботу

Фото: Сергій Юлдашев (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд відновив Юлдашева на посаді ще в лютому

Відновлений на посаді прокурора Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання обов'язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що Юлдашев 10 березня провів першу нараду з колективом столичної прокуратури і закликав прокурорів до спільної та ефективної роботи.

"Упевнений, що ми завжди знайдемо взаєморозуміння", - заявив Юлдашев.

Зазначимо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд відновив Юлдашева на посаді 25 лютого. Надалі генпрокурор підписав наказ про його поновлення на посаді прокурора Києва.

Нагадаємо, Юлдашев був звільнений у 2015 році за результатами люстраційної перевірки. До цього проти нього була порушена кримінальна справа за фактом зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.

На його думку, він не потрапляв під дію закону "Про очищення влади". Він також заявляв, що закон про люстрацію нібито мав застосовуватися виключно індивідуально. Він також заперечував, що брав участь у розслідуванні кримінальних проваджень щодо учасників Майдану. Крім того, він заперечував причетність до узурпації влади колишнім президентом України Віктором Януковичем.