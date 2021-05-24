Кримінальні авторитети, що потрапили під санкції РНБО, причетні до конфлікту навколо "Нафтогазвидобування"

Так, на записі переговорів екс-директора "Нафтогазвидобування" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого в ЗМІ називають впливовим представником кримінальних кіл, йдеться про залучення інших кримінальних "авторитетів" до відбирання частки в компанії, що належить родині екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

"Нестор звернувся до Нодара, Суто, вони об'єдналися з Умкою, з Наріком..." - розповідає Семінському Мельник у записаній СБУ розмові. "Умку" (Сергія Олійника) в ЗМІ називають одним з найбільш впливових людей у кримінальному світі України, чиї інтереси простягаються від паливного ринку до криптовалют. Днями він був затриманий поліцією разом з ще однією "авторитетною" людиною - "Лашею Сваном", - йдеться в матеріалі.

Згідно з повідомленням МВС, правоохоронці також вилучили понад 3,2 млн доларів "общака", а "Умка" був поміщений під двомісячний арешт без права виходу під заставу.

Згаданий у розмові Семінського і Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) - ще один представник кримінальних кіл. Він потрапив до списку санкцій РНБО разом із сотнями "колег". За рішенням Радбезу, тепер йому загрожує блокування активів, заборона на в'їзд або примусове видворення з України тощо.