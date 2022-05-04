У Попасній та Рубіжному їжі в людей залишилося лише на тиждень, - ОВА

За його словами, доступ до міст ускладнений. Російські війська унеможливлюють доставку гуманітарних вантажів у міста.

"З кожним днем ситуація на фронті унеможливлює доставку гуманітарних вантажів у ту саму Попасну та Рубіжне. Там зараз дуже важка ситуація, ми нічого не може туди завезти й евакуювати людей, тому що там окупанти розстрілюють все", - сказав Гайдай.

Також люди там знаходяться без їжі, води та засобів індивідуальної гігієни.

"Ми все ж таки намагаємось на околиці міста доставляти харчі. Можливо людям лише на тиждень вистачить і все", - додав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що окупанти дуже прицільно вдаряють по продуктовим складам, зерносховищам, лікарням, штабам гуманітарної допомоги та по критичній інфраструктурі. Повідомляється, що ворогу допомагають коригувальники.