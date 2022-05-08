RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попасна не під контролем ЗСУ. Міста практично не залишилось, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці відступили з Попасної Луганської області. Внаслідок бойових дій та руйнувань, міста практично не залишилось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Олексія Орестовича.

"Попасна вже фактично не в наших руках. Наші війська відійшли і зайняли рубежі західніше. В Попасній вже нема чого брати. Міста практично не залишилось", - заявив Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові відійшли на міцніші позиції від Попасної. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в місті зруйновано усе.

Також внаслідок обстрілу водоканалу в Попасній - мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяЛуганськ