Влучили в ринок та житлові будинки. Кількість жертв обстрілу Очакова збільшилася

Кількість загиблих та поранених в результаті удару російських окупантів по Очакову Миколаївської області, збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Окупанти влучили по території міського ринку, будівлі палацу культури, у приватний сектор, а також у житлові будівлі. Наразі в деяких районах міста відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет", - йдеться в відеозверненні. Так, наразі відомо про трьох загиблих, з них одна дитина. Ще 7 людей поранено.