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Влучили в ринок та житлові будинки. Кількість жертв обстрілу Очакова збільшилася

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Миколаїв, Вівторок 28 червня 2022 18:34
Влучили в ринок та житлові будинки. Кількість жертв обстрілу Очакова збільшилася Фото: наслідки обстрілу Очакова (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих та поранених в результаті удару російських окупантів по Очакову Миколаївської області, збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Окупанти влучили по території міського ринку, будівлі палацу культури, у приватний сектор, а також у житлові будівлі. Наразі в деяких районах міста відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет", - йдеться в відеозверненні.

Так, наразі відомо про трьох загиблих, з них одна дитина. Ще 7 людей поранено.

Як повідомлялось, російські окупанти вдарили по Очакову Миколаївської області. До цього було відомо про двох загиблих та 6 поранених, четверо з яких діти - тримісячне немовля у комі, однорічна дитина та 13 та 16-річні.

Нагадаємо, також вночі російські війська випустили по Миколаєву близько 11 ракет.

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