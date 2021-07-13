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Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою статті Путіна

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Прага, Вівторок 13 липня 2021 14:59
Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою статті Путіна Фото: посол України в Чехії Євген Перебийніс (facebook com yevhen perebyinis)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа Facebook видалила пост посла України в Чехії Євгена Перебийніса з критикою статті президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, із заявою про те, що Росія протягом декількох століть знищувала українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - зазначив посол.

Відзначимо, у видаленому пості Перебийніс обурювався словами Путіна про те, що росіяни і українці це нібито "один народ".

"Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - заявив посол в віддаленому пості.

Нагадаємо, вчора була опублікована стаття Путіна з російськими наративами про Україну, український президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповісти йому.

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