Японский производитель техники Komatsu остановил свой завод в РФ

Японский автопроизводитель строительной и промышленной техники Komatsu останавливает свой завод в России и сокращает персонал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Сообщается, что на предприятии компании в Ярославле также будут сокращены 300 человек. Ранее на заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Гендиректор российского представительства Хосоя Казуши сообщил, что предприятие продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками и партнерами, но японское предприятие обязано додерживаться принятых Японией санкций и останавливает работу.

Компания Komatsu анонсировала, что уйдет с российского рынка

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года компания Komatsu приостановила поставки комплектующих и производство на своем производственном дочернем предприятии в России. При этом в качестве гуманитарной помощи пострадавшим украинцам Komatsu передала 1 млн евро организации поддержки.

Одновременно с этим, всего спустя три месяца после полномасштабного вторжения РФ, крупнейший в Японии производитель строительной техники и оборудования возобновил поставки техники в Украину. Ранее они были приостановлены из-за войны.