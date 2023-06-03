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Японский производитель техники Komatsu остановил свой завод в РФ

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Москва, Суббота 03 июня 2023 08:05
Японский производитель техники Komatsu остановил свой завод в РФ Фото: японский производитель техники Komatsu остановил свой завод в РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель строительной и промышленной техники Komatsu останавливает свой завод в России и сокращает персонал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что на предприятии компании в Ярославле также будут сокращены 300 человек. Ранее на заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Гендиректор российского представительства Хосоя Казуши сообщил, что предприятие продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками и партнерами, но японское предприятие обязано додерживаться принятых Японией санкций и останавливает работу.

Компания Komatsu анонсировала, что уйдет с российского рынка

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года компания Komatsu приостановила поставки комплектующих и производство на своем производственном дочернем предприятии в России. При этом в качестве гуманитарной помощи пострадавшим украинцам Komatsu передала 1 млн евро организации поддержки.

Одновременно с этим, всего спустя три месяца после полномасштабного вторжения РФ, крупнейший в Японии производитель строительной техники и оборудования возобновил поставки техники в Украину. Ранее они были приостановлены из-за войны.

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