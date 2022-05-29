Японський машинобудівний гігант відновив постачання техніки в Україну

Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновила поставки техніки в Україну. Раніше вони були припинені через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei .

Відзначається, що поставки були відновлені в ті райони України, які керівництво компанії оцінює як безпечні, зокрема в столичний район і на захід країни.

Підкреслюється, що поставки в східну частину України відновлені не були, як і поставки продукції на територію РФ.

Раніше Міністерство праці Японії анонсувало гранти для компаній, які найматимуть українців. За прийом на роботу біженців вони зможуть отримати до 600 тисяч ієн (понад 139 тисяч грн).

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