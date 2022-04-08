Компанії Acer та Komatsu виходять з російського ринку

Відомий тайванський виробник електроніки Acer заявив про вихід з російського ринку. При цьому один з найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки - японська Komatsu заявила про зупинення виробництва на заводі в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-релізи компаній.

"Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії. Ми зосереджуємось на безпеці всіх наших співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти всім та їхнім родинам, які постраждали від поточної ситуації. Acer сподівається, що мир буде відновлено якомога швидше. Ми думаємо про постраждалих, співпрацюємо з кількома міжнародними агенціями та неурядовими організаціями над гуманітарною підтримкою", - йдеться в заяві Acer.

Разом з тим стало відомо, що компанія Komatsu призупинила поставки в Росію та виробництво на її території.



"Komatsu серйозно стурбований поточною ситуацією в Україні та щиро сподівається, що ситуація буде врегульована мирним шляхом якнайшвидше. Порушення ланцюга поставок навколо Komatsu залишаються серйозними, а вплив на фінансову та економічну ситуацію залишається невизначеним. Komatsu вирішила призупинити наші поставки в Росію", - вказано в релізі Komatsu.

Наразі Komatsu призупинила поставки та виробництво на своєму виробничому дочірньому підприємстві в Росії.

При цьому в якості гуманітарної допомоги постраждалим українцям Komatsu збирається передати 1 мільйон євро організації підтримки.