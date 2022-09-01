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Чорногорія звинуватила в кібератаках на уряд угруповання, пов'язане з Росією

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Чорногорія, Четвер 01 вересня 2022 05:03
Чорногорія звинуватила в кібератаках на уряд угруповання, пов'язане з Росією Фото: Чорногорія піддалася масованій кібератаці з боку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Чорногорія в середу звинуватила злочинне угруповання під назвою Cuban Ransomware в кібератаках, які минулого тижня вразили її державну цифрову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр державного управління Марас Дукай заявив, що угруповання створило спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate, яким заразилися 150 робочих місць в 10 державних установах.

Також в середу Міністерство внутрішніх справ заявило, що ФБР направить в Чорногорію групи кібербезпеки для допомоги в розслідуванні атак.

Спецслужби Чорногорії підозрюють, що за атаками стоїть Росія, заявивши, що вони можуть бути заходами у відповідь після того, як член Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії і вислала кількох російських дипломатів.

Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.

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