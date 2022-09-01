Чорногорія звинуватила в кібератаках на уряд угруповання, пов'язане з Росією
Чорногорія в середу звинуватила злочинне угруповання під назвою Cuban Ransomware в кібератаках, які минулого тижня вразили її державну цифрову інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр державного управління Марас Дукай заявив, що угруповання створило спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate, яким заразилися 150 робочих місць в 10 державних установах.
Також в середу Міністерство внутрішніх справ заявило, що ФБР направить в Чорногорію групи кібербезпеки для допомоги в розслідуванні атак.
Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.
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