Японию охватили масштабные пожары: горят десятки домов, а людям приходится эвакуироваться

В городе Офунато, что на северо-востоке Японии, вспыхнул масштабный лесной пожар, в результате которого более 80 домов сгорели, а около 2000 человек получили приказ об эвакуации. По данным местных властей, это уже третий пожар в регионе за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Огонь, который охватил 600 гектаров, вспыхнул в среду, 26 февраля, и быстро распространился из-за сильного ветра и сухой погоды. Тушение пожара продолжалось всю ночь, а утром для борьбы с огнем были привлечены вертолеты Сил самообороны.

В зоне пожара обнаружили обгоревшее тело, полиция расследует возможную связь гибели с огнем. Агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями привлекло к ликвидации стихии 680 пожарных из шести соседних префектур.

Из-за пожара в четверг, 27 февраля, были закрыты школы и детские сады, 500 домов остались без электроснабжения, а движение на одной из железнодорожных линий города приостановили.

87-летний житель Офунато Садао Кумагай, находясь в центре эвакуации, выразил страх, что потерял свой дом, отметив, что "огонь и дым приближались с невероятной скоростью".

Предыдущий пожар в Офунато произошел 19 февраля и был почти полностью ликвидирован ко вторнику. Во вторник еще один пожар возник в соседнем городе Рикудзентаката, его удалось потушить к середине дня среды.

Чиновники пока не могут сказать, связаны ли последние пожары между собой.