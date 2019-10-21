На Японію насуваються два нових тайфуни

До берегів Японії наближаються два нових тайфуни - "Неогурі" та "Буалой". Про це повідомляють японські ЗМІ з посиланням на головне метеоуправління країни.

Зазначається, що тайфун "Неогурі" має підійти до узбережжя південно-західніше від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів в секунду.

Ще один тайфун "Буалой" також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів в секунду.

Нагадаємо, в Японії в результаті тайфуну "Хагібіс" загинуло 77 осіб, ще близько десяти зникли без вісті. Крім того, в результаті тайфуну постраждали 346 людей.

Раніше повідомлялось, що цей тайфун приніс до Японії сильні вітри та зливи, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів і приблизно на 50 з них прорвалися дамби, що викликало повені на великих територіях. Понад 10 тисяч будинків були пошкоджені.

Крім того, нагадаємо, частину повітряного простору над містом Катанія (острів Сицилія) довелося закрити через виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу.