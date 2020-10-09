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На Японію насувається потужний тайфун

П'ятниця 09 жовтня 2020 12:48
На Японію насувається потужний тайфун
Фото: тайфун (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

До території Японії наближається потужний тайфун, який має назву "Чан-Хом". Він стане 14-им тайфуном в країні у цьому сезоні.

Про це повідомляє Kyodo News.

За даними місцевих метеорологів, у вихідні тайфун вдарить по східній й західній частині країни. Вони попереджають про сильні пориви вітру (до 126 км за годину), зливи, високі хвилі, можливі зсуви ґрунту й повені.

Нагадаємо, на початку минулого місяця на Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни. Тоді внаслідок негоди загинула одна людина та ще 108 отримали травми.

Крім того, раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь торкнулося понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.

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