В Японии остановились все 14 автомобильных заводов компании Toyota: названа причина

Сообщается, что от компьютерного сбоя пострадали 12 предприятий. Но заводы Мията в префектуре Фукуока и Daihatsu Motor Co в Киото, на которых не зафиксирован масштабный сбой, также будут остановлены ​​во второй половине дня. По информации автопроизводителя, проблема находится в стадии расследования, но вряд ли она была вызвана кибератакой.

Сообщается, что заводы компании не смогли обрабатывать процессы, связанные с логистикой запчастей. Для Toyota подобный сбой не первый. В марте прошлого года компания приостанавливала все свои заводы после того, как ее отечественный поставщик Kojima Industries Corp. пострадал от системного сбоя, вызванного кибератакой.