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В Японии во время испытаний взорвалась ракета (видео)

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Токио, Пятница 14 июля 2023 11:34
В Японии во время испытаний взорвалась ракета (видео) Фото: в Японии во время испытаний взорвалась ракета (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

В Японии при испытании ракеты Epsilon S произошел взрыв. Предварительно взорвался ракетный двигатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Испытание ракеты проводило Японское агентство аэрокосмических исследований на полигоне в префектуре Акита в пятницу, 14 июля.

Двигатель твердотопливной ракеты Epsilon S взорвался буквально через минуту после старта испытаний. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые японские и западные СМИ заявили, что очередное неудачное испытание подорвало космические амбиции Японии.

Что этому предшествовало

Первый запуск японской ракеты Epsilon на твердом топливе состоялся в 2013 году. После этого Япония провела еще пять удачных запусков в 2016, 2018, 2019 и 2021 годах.

Однако запуск Epsilon-6 стал неудачей. В октябре прошлого года в ходе испытаний произошел отказ, поэтому запуск был перенесен.

Напомним, что на фоне саммита НАТО Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это произошло в ночь на 12 июля.

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