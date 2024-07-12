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В Японии получило выговор военное руководство за неправильное обращение с секретной информацией

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония подвергла дисциплинарному взысканию более 200 сотрудников оборонного ведомства, включая высшее военное руководство и высокопоставленных чиновников, за небрежное обращение с секретными материалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проблемы с информационной безопасностью возникли на фоне того, что Япония стремится к более тесному сотрудничеству с США и другими западными демократиями, в том числе в области обмена разведданными, для координации ответных мер на вторжение России в Украину и рост напряженности в отношениях с Китаем. Сомнения в способности Японии работать с секретной информацией могут помешать такому сотрудничеству.

Глава Сил обороны Японии на море Ре Сакаи покинул свой пост 12 июля после сообщений о том, что морякам, не имеющим допуска, был разрешен доступ к секретным данным слежения за иностранными военными судами.

Командир Сакаи, генерал Есихидэ Есида, начальник Объединенного штаба Японии, а также командующие другими военными подразделениями также получили выговоры, но останутся на своих постах. 

Ожидается, что министр обороны Японии Минору Кихара и министр иностранных дел Йоко Камикава будут настаивать на более тесном сотрудничестве с Вашингтоном в конце июля, когда они встретятся со своими американскими коллегами для переговоров по вопросам безопасности.

"Мы предпримем радикальные меры по укреплению информационной безопасности", - сказал Кихара, отвечая на вопрос, не повредят ли эти промахи сотрудничеству.

Япония в мае приняла новый закон о безопасности, ужесточающий правила работы с секретной информацией и проверки на благонадежность. Также планируется принять закон, позволяющий активно искать угрозы кибербезопасности, которые могут нанести вред критически важной инфраструктуре или секретным данным.

Ранее издание Asahi сообщало, что Япония и Североатлантический альянс создадут специальную линию связи для обмена секретной информацией.

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Япония