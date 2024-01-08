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В Японии число жертв землетрясения превысило 160 человек

Иллюстративное фото: В Японии число жертв землетрясения превысило 160 человек (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Японии увеличилось количество жертв в результате землетрясения. Погиб 161 человек, поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Число погибших от землетрясения по городам: 

  • Ваджима - 70 человек
  • Сузу - 70 человек, 
  • Анамидзу - 11;
  • Нанао - 5;
  • Ното - 2;
  • Сига - 2;
  • Хакуи - 1.

Также 103 человека числятся пропавшими без вести. Минимум 565 человек получили серьезные ранения по префектуре Исикава.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 - неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

Вечером субботы 6 января стало известно, что количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126 человек. Пропавшими без вести числилось 210 человек.

 

 

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Япония