Япония снова усилила санкции против РФ

В частности, в списке оказались заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники генерального штаба российских вооруженных сил.

Под санкции также попали начальник управления президента России по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт и Турпал-али Ибрагимов, которого называют родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ограничения касаются и ЧВК "Вагнер", "Росбанка", ряда институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом, в частности физический институт им. П.М. Лебедева и других организаций.

"Активы указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены", - добавили в министерстве.

Кроме того, правительство Японии вводит и экспортные ораничения в отношении 21 российской организации.