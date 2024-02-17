Япония запустила тяжелую ракету-носитель H3 с двумя спутниками в космос

Космическое агентство Японии объявило об успешном запуске второй испытательной тяжелой ракеты H3 с двумя спутниками на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Японское агентство аэрокосмических исследований и основной подрядчик Mitsubishi Heavy Industries планируют, что ракета-носитель H3 заменит ракету H-IIA, созданную два десятилетия назад. Предполагается, что более низкие эксплуатационные затраты и большая грузоподъемность в сравнении с предшественником помогут им получить заказы на запуск от глобальных клиентов.

Сообщается, что ракета должна пролететь около двух часов и выпустить два микроспутника, а также макет массы, которая имитирует полезную нагрузку спутника. Правительство Японии планирует к 2030 году запустить около 20 спутников и зондов с помощью ракет H3.

Отмечается, что успешный запуск ракеты следующего поколения последовал за исторической посадкой японского модуля SLIM на Луну.

Япония развивает свою космическую программу

Ранее сообщалось, что японский космический модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил успешную посадку на поверхности Луны. Посадочный модуль SLIM, который был запущен еще в сентябре 2023 года, совершил успешную посадку на поверхность Луны только 19 января.

Также мы писали, что в Японии в марте прошлого года из-за технической неисправности ракеты-носителя второй раз отменили вывод на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли. Отмечается, что двигатель второй ступени не смог включиться, именно потому на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Ракету-носитель запустили с космодрома Танэгасима. Ее полет прервали после отсутствия сигнала о включении двигателя во второй ступени ракеты.