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Японія запустила прискорену масову COVID-вакцинацію

Автор: Даша Харченко

Японія запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення в Токіо та Осаці. Це спричинене загостренням ситуації з пандемією в цих містах.

Про це повідомляє BBC.

Військові розгорнули мережу пунктів, яку можуть здійснювати тисячі ін’єкцій щодня.

Водночас в Японії національна кампанія з вакцинації почалася загалом із запізненням через перебої з поставками препаратів.

Наразі в більшості регіонів Японії діє надзвичайний стан.

Загальна кількість заражень коронавірусом у країні перевищує 700 тисяч, 12 тисяч летальних випадків.

Раніше повідомлялось, що у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

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