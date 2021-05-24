Японія запустила прискорену масову COVID-вакцинацію

Японія запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення в Токіо та Осаці. Це спричинене загостренням ситуації з пандемією в цих містах.

Про це повідомляє BBC.

Загальна кількість заражень коронавірусом у країні перевищує 700 тисяч, 12 тисяч летальних випадків.

Водночас в Японії національна кампанія з вакцинації почалася загалом із запізненням через перебої з поставками препаратів.

Раніше повідомлялось, що у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.