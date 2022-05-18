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Японія запускає програму з працевлаштування українських біженців

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство соціального забезпечення Японії з цього тижня пропонуватиме спеціалізовані послуги з працевлаштування для біженців з України в Токіо та Осаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Українці, які прибули до Японії після вторгнення Росії, матимуть доступ до безкоштовних консультацій з пошуку роботи та вимог для отримання посвідки на проживання.

Послуги надаватимуться державними бюро з працевлаштування Hello Work з україномовною підтримкою за попереднім запитом. Послуги також будуть відкриті для тих, хто живе за межами цих двох великих міст.

Центри працевлаштування іноземців в рамках системи Hello Work будуть надавати підтримку вже з четверга. Вони також прийматимуть заявки від місцевих компаній і муніципалітетів, які хочуть прийняти українських переселенців.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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