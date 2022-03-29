Японія забороняє експорт в РФ предметів розкоші і попросить компанії не платити рублями
Уряд Японії з 5 квітня вводить заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Крім того, японські компанії попросять не розраховуватися рублями за постачання російських енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Як заявив міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда, з 5 квітня експорт предметів розкоші в Росію буде заборонений. За його словами, обмеження торкнуться автомобілі преміального класу і дорогоцінні камені.
Також в уряді Японії повідомили, що японські компанії попросять не розплачуватися рублями за постачання енергоносіїв з Росії, включаючи скраплений газ, якщо Москва висуне такі вимоги. Відзначається, що поки немає повідомлень про те, що діючі контракти потраплять під вимогу про переведення оплат В рубль.
Нагадаємо, раніше країни "Великої сімки" відкинули вимогу Росії про те, щоб "недружні" держави платили за російські енергоносії рублями.
Зазначимо, раніше глава Кремля Володимир Путін доручив до 31 Березня перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.
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