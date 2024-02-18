Япония привлечет частный сектор для продолжения долгосрочной помощи Украине, - МИД

По словам главы внешнедипломатического ведомства, привлечение частного сектора имеет "важное значение для восстановления и реконструкции Украины".

Как заявила Камикава в преддверии японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоится в Токио 18 февраля, достижение этих целей будет долгосрочным усилием, направленным на восстановление страны, а также средств к существованию ее народа.

Глава МИД Японии пообещала, что Токио будет прилагать постоянные усилия, охватывая различные сектора.

Камикава также высказалась о включении концепции "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в планы реконструкции. Этот проект подчеркивает активное участие женщин в предотвращении конфликтов и усилиях по развитию мира.

В публикации отмечается, что на конференции в Токио премьер-министры Украины и Японии Денис Шмигаль и Кисида Фумио присоединятся к представителям около 130 компаний из обеих стран. Они обсудят планы двустороннего сотрудничества в семи областях, включая сельское хозяйство и инфраструктуру.

Помощь Украине от Японии

Ранее сообщалось, что, по словам заместителя министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, страна продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также мы писали, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектора.

16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Напомним также, что в Токио пройдет конференция, посвященная восстановлению экономики Украины, в которой примут участие более 30 украинских компаний.