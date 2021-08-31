Японія задіє штучний інтелект для берегової охорони

Японія має намір наступного року почати тестування системи на підставі штучного інтелекту для берегової охорони. Вона має автоматично відстежувати підозрілі іноземні судна в територіальних водах Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Повідомляється, що останнім часом Японія стикається із зростанням випадків вторгнення в її води, особливо з боку китайських суден. Очікується, що система відстежуватиме супутникові дані, що забезпечить раннє виявлення та прогнозування вторгнень шляхом аналізу навігаційних даних.
Система зможе обробляти дані з декількох кораблів одночасно, і як тільки підозріле судно буде виявлено, берегова охорона зможе відреагувати.
На початкову розробку системи виділяється понад 4 млн доларів.
Зазначимо, Китай регулярно відправляє свої патрульні кораблі в територіальні води Японії, зокрема, в район островів Сенкаку в Східно-Китайському морі. Ці острови знаходяться у віданні Японії, але на них претендує Китай, який називає їх Дяоюйдао.
Нагадаємо, раніше Японія висловила протест у зв'язку з військовими навчаннями Росії на Курилах, оскільки вважає острови своєю територією.