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Японія задіє штучний інтелект для берегової охорони

Автор: РБК-Україна

Японія має намір наступного року почати тестування системи на підставі штучного інтелекту для берегової охорони. Вона має автоматично відстежувати підозрілі іноземні судна в територіальних водах Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Повідомляється, що останнім часом Японія стикається із зростанням випадків вторгнення в її води, особливо з боку китайських суден. Очікується, що система відстежуватиме супутникові дані, що забезпечить раннє виявлення та прогнозування вторгнень шляхом аналізу навігаційних даних.

Система зможе обробляти дані з декількох кораблів одночасно, і як тільки підозріле судно буде виявлено, берегова охорона зможе відреагувати.

На початкову розробку системи виділяється понад 4 млн доларів.

Зазначимо, Китай регулярно відправляє свої патрульні кораблі в територіальні води Японії, зокрема, в район островів Сенкаку в Східно-Китайському морі. Ці острови знаходяться у віданні Японії, але на них претендує Китай, який називає їх Дяоюйдао.

Нагадаємо, раніше Японія висловила протест у зв'язку з військовими навчаннями Росії на Курилах, оскільки вважає острови своєю територією.

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ЯпоніяШтучний інтелект