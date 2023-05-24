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Япония уже отправила первые автомобили для украинских военных (фото)

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Среда 24 мая 2023 18:01
Япония уже отправила первые автомобили для украинских военных (фото) Фото: Отправка автомобилей из Японии в Украину (facebook.com/s.v.korsunsky)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония отправила первые два автомобиля, которые передадут на нужды украинских военных. Остальные будут направляться после прохождения техосмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Японии Сергея Корсунского в Facebook .

"Сегодня в Министерстве обороны Японии состоялась церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые два автомобиля уже по дороге в Украину, другие будут направляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.

"Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Дальше будет", - написал посол Украины.

Помощь от Японии

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал передачу Украине около 100 грузовиков и пайков для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников просил Японию предоставить оборудование для глушения российских беспилотников и улучшения защиты гражданской инфраструктуры.

Еще в марте в парламенте Японии прозвучали первые предложения по изменению законодательства в сфере поставок военной помощи странам, находящимся в состоянии войны.

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