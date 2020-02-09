Японія вивела на орбіту супутник-шпигун

Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo News.

Повідомляється, що ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма о 10:34 ранку за місцевим часом.

"У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій", - ідеться в повідомленні.

Цей запуск був призначений на 28 січня, уточнює видання. Але його довелося відкласти через витік в трубопроводі, що використовується для постачання ракети азотом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї відбувся успішний запуск супутника "Хуньюнь-1", який повинен стати частиною мережі супутників, що забезпечить віддалені регіони зв'язком.

Як повідомляло РБК-Україна, Китайська народна республіка вперше почала місію по висадці роботизованого космічного апарату на темній стороні Місяця.