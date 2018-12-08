Китай запустив місію на місяць

Фото: запуск китайського місяцеходу chang'e-4 (twitter.com/XHNews)

Ця місія повинна більше розкрити історію супутника Землі

Китайська народна республіка вперше почала місію по висадці роботизованого космічного апарату на темній стороні Місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що китайський лунохід Chang'e-4 має сісти в кратері Карман, де повинен зібрати зразки місячної породи, після чого він повернеться назад на Землю. Посадка повинна статися не раніше ніж у січні 2019 року.

Сам кратер Карман має великий інтерес для вчених, оскільки є частиною басейну Південний полюс - Ейткен, що, швидше за все, сформувався з-за величезного удару астероїда мільярди років тому.

Вчені вважають, що небесне тіло пробило кору Місяця до мантії, а ця місія зможе зібрати необхідні дані, які зможуть розповісти велику історію супутника Землі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екіпаж США відправиться на орбіту Місяця протягом 6 років. Віце-президент США Майк Пенс заявив, що до 2024 року американський екіпаж відправиться на орбіту Місяця.