Япония вводит санкции против членов ХАМАС

Санкции применяются в отношении девяти человек, в том числе членов палестинской боевой группировки ХАМАС, и связанной с ней компании.

Попавших в список ограничительных мер Япония считает причастных к сбору средств для ХАМАС, пояснили в Министерстве иностранных дел страны.

Санкционные меры уже вступили в силу. Они последовали за аналогичными ограничениями, введенными Соединенными Штатами Америки в середине октября в отношении отдельных лиц и компаний.

Как заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, Токио продолжит рассматривать вопрос о введении дополнительных санкций "с точки зрения борьбы со сбором средств для терроризма".

Кто именно попал под санкции

По данным МИД Японии, ограничения введены в отношении девяти человек из Палестины, Судана, Египта и Иордании. Один из них имеет двойное гражданство Турции и Иордании.

В американском Министерстве финансов отмечали, что они являются "ключевыми членами ХАМАС, оперативниками и финансовыми посредниками".

По данным Министерства финансов США, фирма под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company представляет собой компанию, базирующуюся в палестинском анклаве в секторе Газа и предоставляющую услуги денежных переводов и обмена виртуальной валюты.

Санкции против ХАМАС

Ранее сообщалось, что 27 октября США ввели второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с террористами ХАМАС.

Напомним также, что предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судану, Турцию, Алжир и Катар.