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Японія вводить нові санкції проти РФ: ембарго на золото і арешт активів низки компаній

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Японія анонсувала новий пакет санкцій проти Росії. Токіо заморозить активи 70 фізичних і юридичних осіб.експортні обмеження будуть введені проти 90 організацій, які пов'язані з оборонним сектором.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Спільно з Великобританією, США і Канадою, Японія вводить ембарго на імпорт і торгівлю російським золотом. Раніше Японія вже ввела кілька пакетів санкцій. Під обмеження потрапили понад 700 громадян РФ, понад 200 компаній і організацій.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

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